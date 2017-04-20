В Караганде парень украл кошелек у футболиста "Шахтера"

Полиция задержала подозреваемого в краже портмоне игрока футбольного клуба "Шахтер" в Караганде, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

" 20 апреля в полицию обратился 34-летний футболист ФК "Шахтер" с заявлением, что на базе "Шахтера" из раздевалки украли портмоне, в котором находились 20 тысяч тенге и документы ", - говорится в сообщении.



