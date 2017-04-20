В Караганде парень украл кошелек у футболиста "Шахтера"

20 апреля 2017, 17:17

Возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала подозреваемого в краже портмоне игрока футбольного клуба "Шахтер" в Караганде, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

"20 апреля в полицию обратился 34-летний футболист ФК "Шахтер" с заявлением, что на базе "Шахтера" из раздевалки украли портмоне, в котором находились 20 тысяч тенге и документы", - говорится в сообщении.

Полиция установила и задержала 25-летнего жителя Караганды и изъяла у него пропавшие вещи. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Караганды призывает не оставлять личные вещи в общественных местах без присмотра, а также быть бдительными.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Izhlife


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