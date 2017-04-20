В Караганде парень украл кошелек у футболиста "Шахтера"
20 апреля 2017, 17:17
Возбуждено уголовное дело.
Полиция задержала подозреваемого в краже портмоне игрока футбольного клуба "Шахтер" в Караганде, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.
"20 апреля в полицию обратился 34-летний футболист ФК "Шахтер" с заявлением, что на базе "Шахтера" из раздевалки украли портмоне, в котором находились 20 тысяч тенге и документы", - говорится в сообщении.
Полиция установила и задержала 25-летнего жителя Караганды и изъяла у него пропавшие вещи. Возбуждено уголовное дело.
Полиция Караганды призывает не оставлять личные вещи в общественных местах без присмотра, а также быть бдительными.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Izhlife
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com