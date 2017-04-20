В Астане завершается отопительный сезон
20 апреля 2017, 17:19
На сегодняшний день в городе Астане достигнута устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха.
Отопительный сезон в столицы завершен, в связи с достижением устойчивой среднесуточной плюсовой температурой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.
"Согласно решению маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V «О Правилах подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане» при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 °С и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона. и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона", - говорится в сообщении.
Энергопередающие организации в течение трех дней оповещают потребителей через средства массовой информации об окончании отопительного сезона и о необходимости отключения системы отопления, оформляют акты отключения системы теплопотребления.
"Учитывая многочисленные просьбы жителей города, с 20 апреля т.г. будут проводиться работы по поэтапному отключению системы теплоснабжения", - отметили в акимате.
Фото: Kazpravda.kz
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