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В Астане завершается отопительный сезон

20 апреля 2017, 17:19

На сегодняшний день в городе Астане достигнута устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха.

Отопительный сезон в столицы завершен, в связи с достижением устойчивой среднесуточной плюсовой температурой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.

"Согласно решению маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V «О Правилах подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане» при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 °С и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона. и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Энергопередающие организации в течение трех дней оповещают потребителей через средства массовой информации об окончании отопительного сезона и о необходимости отключения системы отопления, оформляют акты отключения системы теплопотребления.

"Учитывая многочисленные просьбы жителей города, с 20 апреля т.г. будут проводиться работы по поэтапному отключению системы теплоснабжения", - отметили в акимате.

Фото: Kazpravda.kz


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