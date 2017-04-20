Продажи авто отечественной сборки выросли на четверть

По итогам первого квартала текущего года отмечается рост на четверть продаж автомобилей отечественной сборки. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Впервые за двухлетний период по итогам истекшего квартала наметился устойчивый переход к росту производственных показателей. С начала года выпуск автомобилей в Казахстане растет уже третий месяц подряд. Продажи демонстрируют рост на протяжении двух кварталов. Причем спрос на автомобили локальной сборки восстанавливаются сегодня гораздо быстрее, чем рынок в целом. Спрос на автомобили импортного происхождения и объемы продаж по казахстанскому рынку в целом по итогам квартала сократились на 28%. Одновременно продажи автомобилей казахстанской сборки, напротив, возросли на четверть по итогам истекшего квартала к аналогичному значению 2016 года. Если год назад лишь 19% потребителей выбирали предложения казахстанских автозаводов, сегодня каждый третий приобретаемый в стране автомобиль имеет казахстанское происхождение», — отметил Олег Алферов.

По его словам, сбыт отечественных автозаводов на внутреннем рынке с начала года составил 2587 единиц, что на 25,4% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома достигла 31,7% против 18,9% за такой же период минувшего года. По предварительным данным, 204 автомобиля были отправлены на экспортные рынки, что составило 7% совокупного сбыта отечественных автозаводов.

Как отметил глава «КазАвтоПрома», по итогам отчетного периода на территории республики выпущено 3405 единиц автотранспортных средств, включая легковой, грузовой транспорт, автобусную и специальную технику на сумму 16,4 млрд тенге.

«Таким образом, объемы выпуска отечественных автопроизводителей превзошли прошлогодний показатель в 4 раза», — заявил Олег Алферов.

Объем выпуска легковых автомобилей вырос более чем в 7 раз, достигнув значения 3095 единиц против 428 автомобилей, выпущенных в I квартале 2016 года. Вместе с тем выпуск грузовых автомобилей по итогам января-марта 2017 года пока не вернулся в позитивную территорию и уступил прошлогоднему значению 32%. Объем производства автобусной техники сохранился на прежнем уровне — 27 единиц.

Доминирующую позицию в сегменте автомобильной локальной сборки занимает АО «Азия Авто», — 1914 проданных автомобилей, или 74% суммарного сбыта отечественной техники. ТОО «СарыаркаАвтоПром» было отгружено 502 единицы. Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились «КамАЗ-Инжиниринг», «АгормашХолдинг», «СемАЗ», Hyundai Trans Auto.

Рейтинг наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам I квартала 2017 года возглавляет LADA, на долю которой пришлось более половины продаж. Пятерку лидирующих марок составили также KIA, Hyuinday, Chevrolet, JAC. Список брендов, предлагаемых отечественными предприятиями, дополнили Skoda, Ssang Yong, Peugeot, Geely и Toyota.