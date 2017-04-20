Алматы лидирует в рефинансировании ипотечных кредитов

В рамках программы содействия и сохранения единственного жилья ипотечных заемщиков, принятой Национальным банком РК по поручению главы государства в апреле 2015 года, больше всего кредитов рефинансировано в Алматы. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

«Данные банков второго уровня свидетельствуют о том, что наибольшее количество ипотечных заемщиков, рефинансировавших свои займы по условиям Программы, сосредоточено в городе Алматы», — сообщил начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Александр Терентьев.

В ходе встречи по предварительным итогам реализации Программы с участием представителей городского акимата, заинтересованных госорганов и общественных объединений, представляющих интересы проблемных ипотечных заемщиков, Александр Терентьев отметил, что доля участвующих в акции алматинских ипотечников составляет 21%. На сегодняшний день в Алматы рефинансировано 4134 займа на общую сумму 42,9 млрд тенге.

На втором месте — Южно-Казахстанская область (13%), на третьем — Жамбылская и Карагандинская (9%).

Представитель финансового регулятора сказал, что на реализацию Программы Нацбанк выделил 130 млрд тенге.

«По предварительным данным банков второго уровня на 15 апреля 2017 года, на рефинансирование займов подано более 28 тыс. заявок на сумму 202,8 млрд тенге, из которых одобрены 21 692 заявки на сумму 130,8 млрд тенге, рефинансировано 19 539 займов на сумму 108,6 млрд тенге», — уточнил Александр Терентьев.

Он подчеркнул, что «для облегчения долговой нагрузки Программа предусматривает рефинансирование остатка основного долга по займу за вычетом капитализированных сумм по ставке не более 3% годовых. Образовавшаяся задолженность по вознаграждению, комиссиям, неустойке заемщика по займу подлежит прощению банками. Таким образом, задолженность заемщика по займу снижается в два и более раза».

Александр Терентьев добавил, что в сентябре 2015 года Нацбанк внес изменения и дополнения в Программу. «Изменения были направлены на освобождение заемщиков из категории социально уязвимых слоев населения от уплаты госпошлины, взысканной судами, и на установление курса конвертации проблемных валютных займов с просрочкой платежа более 90 дней на 1 января 2015 года на дату перехода к свободно плавающему курсу», — пояснил он.

По словам представителя Нацбанка, Программу скорректировали для поддержки социально уязвимых категорий ипотечников и проблемных валютных заемщиков в связи с введением 18 августа 2015 года свободно плавающего обменного курса тенге.

Александр Терентьев напомнил, что период освоения банками выделенных средств завершился 1 апреля 2017 года. Неосвоенные деньги банки вернули в АО «Фонд проблемных кредитов», которым по заявкам банков будут установлены дополнительные лимиты. Срок освоения дополнительных лимитов будет составлять 6 месяцев от даты их установления.

«Таким образом, Программа не прекращает свое действие, поскольку предусматривает рефинансирование банками займов в течение 6 месяцев за счет дополнительных лимитов, а также в течение 10 лет от даты первичного размещения денег в банках за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов. Другими словами, Программа предусматривает револьверный механизм освоения денег. С учетом данного механизма предполагается, что количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 41 тыс.», — сказал Александр Терентьев.

На встрече также было озвучено, что 11 апреля 2017 года Президент страны поручил Правительству и Национальному банку РК внести предложения по решению проблем валютных ипотечных заемщиков — физических лиц.

Однако, несмотря на предпринимаемые государством меры по решению проблем ипотечников, среди них имеются заемщики из категории СУСН, не располагающих необходимыми финансовыми возможностями для исполнения обязательств даже по условиям Программы.

В этой связи решение проблем вышеуказанной категории заемщиков требует принятия совместно с банками второго уровня иных мер.

Напомним, что в апреле 2015 года, исполняя поручение главы государства о необходимости разработки комплекса мер по решению проблем ипотечных заемщиков, Национальный банк РК принял Программу, направленную на оказание содействия и сохранение единственного жилья ипотечных заемщиков, получивших займы в банках второго уровня в период с 2004 по 2009 год.