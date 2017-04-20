Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Песков: информация о гонениях на геев в Чечне не подтверждается

20 апреля 2017, 17:41

Также Глава Чечни еще раз заявил, соответствующие сообщения СМИ являются искажением реальности и клеветой.

Сообщения СМИ о преследовании в Чечне людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией не находят подтверждений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Вести.ru.

Проверки были организованы после того, как "Новая газета" выпустила материал, в котором журналисты рассказывали о задержаниях и возможных убийствах жителей республики. В самой республике на статью отреагировали очень болезненно, назвав ее клеветнической.

Данная тема обсуждалась и на встрече главы Чечни с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадырова еще раз заявил, соответствующие сообщения СМИ являются искажением реальности и клеветой.

Песков указал, что правоохранительные органы уже заявляли о том, что они проверяют эти данные, кроме того, этой темой занимаются Следственный комитет и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Фото с сайта 24СМИ


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...