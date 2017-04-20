Песков: информация о гонениях на геев в Чечне не подтверждается

Также Глава Чечни еще раз заявил, соответствующие сообщения СМИ являются искажением реальности и клеветой.

Сообщения СМИ о преследовании в Чечне людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией не находят подтверждений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , передает , передает Вести.ru





Проверки были организованы после того, как "Новая газета" выпустила материал, в котором журналисты рассказывали о задержаниях и возможных убийствах жителей республики. В самой республике на статью отреагировали очень болезненно, назвав ее клеветнической.





Данная тема обсуждалась и на встрече главы Чечни с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадырова еще раз заявил, соответствующие сообщения СМИ являются искажением реальности и клеветой.





Песков указал, что правоохранительные органы уже заявляли о том, что они проверяют эти данные, кроме того, этой темой занимаются Следственный комитет и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.





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