Стекла треснули на шаре «Байтерека» в Астане
20 апреля 2017, 17:44
Рабочие уже извлекли поврежденные стеклопакеты.
В Астане стекла треснули на шаре «Байтерека». Повреждены два стеклопакета, сообщает ИА «NewTimes.kz».
Рабочие уже извлекли поврежденные стеклопакеты. В ближайшее время их заменят новыми.
«Не переживайте. Не может быть такого, чтобы что-то падало. Это сэндвич-панель. На ее место придет новое стекло. Старое лопнуло. Мы его сняли», — пояснил Бауыржан Сагдиев, представитель компании, занимающейся ремонтом монумента.
Напомним, капитальный ремонт «Байтерека» начался 5 января. На это из бюджета выделили около 250-280 млн тенге. Сейчас главная достопримечательность столицы закрыта. Внутри и снаружи кипит работа. Как отметил Сагдиев, горожане не узнают «Байтерек» после ремонта.
«Мы поменяли дизайн. «Байтерек» будет совершенно новый, полностью изменится внутренняя отделка. Сложностей нет, просто надо сделать очень красиво. Вы увидите при открытии ― должно быть шикарно. Потому что материал хороший, мрамор, он импортный. Шикарно должно получиться», ― заверил Сагдиев.
По его словам, ремонт планируется завершить к 25 мая.
«Сдать планируем к 25 мая. Единственное, что может задержать нас, - погода. В основном остались наружные работы, надо металлоконструкции красить, но из-за ветра альпинисты не могут работать. Все зависит от погодных условий. Против них не пойдешь. А внутри монумента полным ходом идут инженерные и отделочные работы», ― резюмировал специалист.
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