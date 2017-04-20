Аэропорт Астаны меняет расписание полетов из-за подготовки к военному параду

С учетом опыта прежних лет, в дни проведения мероприятий в апреле и мае воздушное движение будет организовано так, чтобы не допустить длительных задержек рейсов.

В Астане вводятся кратковременные ограничения на использование воздушного пространства в период подготовки и проведения военного парада, посвященного 25-летию образования Вооруженных Сил РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Астаны.





"Аэропорт столицы будет закрыт для приема и отправления воздушных судов 21, 25, 26 апреля с 09.20 до 13.00 часов, 28, 29 апреля и 2, 3, 4 мая - с 10 до 13 часов, во время проведения парада - 7 мая - с 10 часов до 13 часов по местному времени. Ограничения в воздушной зоне Астаны могут вводиться в резервные дни - 24, 27, 30 апреля и 6 мая - при изменении времени репетиций воздушной части парада в связи с неблагоприятными метеоусловиями или по другим причинам", - говорится в сообщении.





О кратковременных закрытиях воздушного пространства заранее проинформированы все авиакомпании для корректировки графиков рейсов. Воздушную зону над столицей во время репетиций и проведения парадов закрывают не первый год. С учетом опыта прежних лет, в дни проведения мероприятий в апреле и мае воздушное движение будет организовано так, чтобы не допустить длительных задержек рейсов.



