Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на $40 млн

Денежные средства так и не были возвращены.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой кредитования оффшорных компаний Аблязова, передает МИА «Казинформ».





«В июле 2008 года между оффшорными компаниями «Grove Services, Inc» и «Daniels Tradekorp Inc» был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США», - заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.





Схема с куриными окорочками была выбрана не случайно. Руководство «БТА Банка» благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями. Однако на деле оказалось, что учредительные документы на компанию «Daniels Tradekorp Inc» были подготовлены сотрудниками УКБ №6. Именно этот отдел занимался открытием компаний-однодневок и напрямую подчинялся Мухтару Аблязову.





По словам представителя Банка, несмотря на отсутствие залогового обеспечения руководством финансового института было принято решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между двумя компаниями Аблязова на 40 миллионов долларов. Более того, договор с директором компании «Daniels Tradekorp Inc» Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Высока вероятность, что такого человека не существует. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова.





При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства.





«Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании «Daniels Tradekorp Inc» получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой, либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива», - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.





В конечном итоге Аблязову и его сообщникам за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка. Денежные средства так и не были возвращены.



