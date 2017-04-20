Аким Алматы встретился с государственными министрами Сингапура

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с сингапурской делегацией во главе с государственным министром торговли, индустрии и национального развития Республики Сингапур Ко По Кун и государственным министром здравоохранения, коммуникаций и информации Республики Сингапур Чи Хун Тат, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





В ходе встречи Бауыржан Байбек отметил, что Алматы интересен опыт Сингапура в области привлечения инвестиций, развития сектора финансовых услуг и туристического кластера. В свою очередь сингапурской делегации был представлен потенциал Индустриальной зоны в Алатауском районе и СЭЗ «Парк инновационных технологий», а также перспективы сотрудничества в реализации программы развития города «Алматы-2020», в том числе по направлению «smart city».





В свою очередь государственный министр торговли, индустрии и национального развития Республики Сингапур Ко По Кун выразил уверенность, что в скором времени появятся совместные проекты.





«Казахстан вызывает у нас огромный интерес. Уникальное расположение на Великом Шелковом пути является воротами в Центральную Азию и на рынок ЕАЭС. Мы специально приехали в этот прекрасный город, чтобы понять какую роль Алматы будет играть в дальнейшем и воплотить свои амбициозные планы по сотрудничеству. Я надеюсь, что бизнесмены Сингапура и Казахстана смогут реализовать ряд конкретных проектов по самым различным отраслям», - сказал министр торговли и индустрии Сингапура.





Напомним, что сегодня в Алматы состоялся бизнес-форум «Алматы-Сингапур», в котором приняли участие государственный министр торговли, индустрии и национального развития Республики Сингапур Ко По Кун, государственный министр здравоохранения, коммуникаций и информации Республики Сингапур Чи Хун Тат, глава совета экономического развития Сингапура Льюнг Фиона, а также руководители крупных сингапурских компаний и представители бизнеса.



