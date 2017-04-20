Отец вслед за дочкой обмочил штаны и стал героем соцсетей

Импровизированную фотосессию отца в мокрых брюках в Twitter опубликовала его старшая дочь Люсинда. Поступок мужчины восхитил микроблогеров, а твит стал вирусным, пишет The Independent.

Совардс рассказал, что его шестилетняя дочь обмочилась в детском саду и была очень расстроена. Когда за ней пришел отец, она плакала, при виде ее слез у Совардса, по его выражению, буквально сжималось сердце.

Тогда мужчина придумал, как развеселить дочь. Он намочил штаны водой и попросил Валери поделиться с ним рюкзаком, чтобы он смог прикрыть конфуз. Девочка расхохоталась и вместе они выбрались из детского сада.





Как рассказала Mashable сестра Валери, девочка почувствовала, что она находится с отцом в одном положении, а его поступок помог ей научиться смеяться над подобными неловкостями.





Жест отца вызвал восхищение пользователей соцсетей. Запись Люсинды лайкнули свыше 250 тысяч микроблогеров, ретвит сделали больше 63 тысяч пользователей. В комментариях к фотографиям они называли Совардса большим молодцом. «Это одна из самых милых вещей, что я видела», — призналась одна из пользовательниц.





Некоторые отметили, что мужчина — грамотный воспитатель. Как выяснилось, Совардс воспитывает 11 детей: семерых родных и четверых приемных.