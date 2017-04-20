Где отдохнуть на майские праздники в Астане

На открытой площадке будет организовано театрализованное действие, хореографические группы, а также звезды казахстанской эстрады.

Основное мероприятие, посвященное празднованию Дня единства народа Казахстана, пройдет 1 мая на площади у монумента «Қазақ елі», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления культуры, архивов и документации города Астаны.





На открытой площадке будет организовано театрализованное действие, в котором примут участие творческие коллективы национально-культурных объединений, артисты Государственной академической филармонии Астаны, хореографические группы, а также звезды казахстанской эстрады.





В этот же день первомайские мероприятия в формате народных гуляний будут организованы на городской площади перед зданием городского акимата (ул. Бейбитшилик, 11). Здесь также состоится праздничный концерт с участием известных артистов.





1 мая в 17:00 часов в Концертном зале «Астана» пройдет концерт «Подарок к юбилею», посвященный 70-летию главного дирижера эстрадно-симфонического оркестра «Астана», заслуженного деятеля искусств Александра Аблаева.





6 мая в Концертном зале «Астана» состоится сольный концерт Заслуженного артиста Казахстана Ерлана Кокеева. Концертная программа получила название «Танец под дождем» в честь одной из самых популярных композиций легендарной группы «К-7». Зрителей ожидает яркое выступление, в основе которого лежит оригинальная сценография, живой звук, грандиозное музыкальное действие. В концертной программе, наряду с уже полюбившимися произведениями, будут звучать и новые хиты Ерлана Кокеева. Гостями концерта станут ВИА «Дос-Мукасан», Жанна Орынбасарова и группа «АБК».





7 мая в столице пройдет военный парад, посвященный 25-летию Вооруженных Сил Республики Казахстан.





В настоящее время также ведется подготовка к празднованию Дня Победы. В Астане мероприятия начнутся с церемонии почтения жертв Великой Отечественной войны – 8 мая на Центральном городском кладбище состоится возложение «гирлянд Славы» и корзин с цветами к могиле воинов, погибших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны.





В этот же день в Концертном зале «Астана» состоится концерт, посвященный Дню Победы, на котором прозвучат песни военных лет в исполнении Маржан Арапбаевой, Кайрата Баекенова, Рината Малсагова, Рустема Нуржигитова и др.





В День Победы состоится ежегодная церемония возложения «гирлянд Славы» к монументу «Отан қорғаушылар». Также 9 мая в Астане пройдет шествие - марш потомков участников Великой отечественной войны «Бессмертный полк Астаны – марш мира», участники будут собираться в 12:30 у монумента "Қазақ елі", шествие финиширует у мемориала «Отан Қорғаушылар». По традиции в парке «Студенческий» будет развернут городок, где установят 11 армейских палаток, здесь также будет накрыт праздничный стол для ветеранов войны и тружеников тыла. Концертные программы с исполнением песен военных лет пройдут 9 мая на Городской площади и в парке «Студенческий».





Мероприятия в рамках празднования Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества, и Дня Победы запланированы во всех учреждениях культуры столицы: в библиотеках, музеях, театрах пройдут тематические выставки, уроки мужества, концерты и спектакли.





Фото: Альбатрос



