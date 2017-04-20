План нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ

В целях реализации 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Назарбаева Н.А. разработаны меры, которые будут достигаться путем реализации 100 четко обозначенных шагов.

Предусмотрена оптимизация инстанций судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию. Переход от пятиступенчатой системы правосудия (первая, апелляционная, кассационная, надзорная и повторная надзорная) к трехуровневой (первая, апелляционная, кассационная). Парламентом страны принят новый Гражданский процессуальный Кодекс, который введен в действие с 1 января 2016 года. Ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности и к кандидатам на должности судьей областных судов и Верховного Суда. Конституционным законом введена оценка профессиональной деятельности судьи, в целях улучшения качественного состава судейского корпуса, оценки и стимулирования роста профессиональной квалификации, повышения ответственности за укрепление законности при рассмотрении дел, охраны прав граждан и интересов общества. Оценка профессиональной деятельности судьи впервые проводится по результатам одного года работы в должности судьи. В последующем оценка профессиональной деятельности судьи проводится через каждые пять лет, а также при участии в конкурсе на должность судьи вышестоящей инстанции, на должность председателя суда, председателя судебной коллегии.

Планом нации предусмотрено внедрение аудиовидеофиксации всех судебных процессов в обязательном порядке.

Сегодня залы Алматинского районного суда оснащены аппаратурой аудио- и видеофиксации судебных разбирательств, которые применяются в целях соблюдения требований по фиксации судебных заседаний, предусмотренных процессуальным законодательством и включают в себя полную аудио и видео запись судебного заседания без возможности прерывания записи.

По мере развития судебной системы, расширяются сферы судебной защиты прав и свобод граждан, формируется сильная судебная власть, которая соответствует задачам обеспечения доступности судебной защиты граждан в судах.

Судья

Алматинского районного суда г.Астана Асанова С.С.