В Астане пройдет конференция по ядерному разоружению
20 апреля 2017, 19:46
Казахстанская сторона намерена провести данное важное мероприятие на высоком организационном уровне.
Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Пагуошского движения ученых Котта Рамусино Паоло, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы проведения в Казахстане Пагуошской конференции в 2017 году. Казахстанская сторона намерена провести данное важное мероприятие на высоком организационном уровне.
Пагуошское движение, основанное в 1957 году, объединяет ученых, политических и общественных деятелей, выступающих за мир, разоружение, безопасность и научное сотрудничество в глобальном масштабе.
Движение сыграло важную роль в разработке и принятии ключевых многосторонних соглашений в области разоружения и безопасности: Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, Договора о нераспространении ядерного оружия, Договора об ограничении систем противоракетной обороны, конвенции о запрещении биологического и химического видов оружия, Договора об обычных вооружениях в Европе и других.
В 1995 году организация была удостоена Нобелевской премии мира. По словам К. Токаева, Казахстан разделяет идеи и ценности Пагуошского движения, высоко оценивает роль движения в разработке и принятии международных соглашений в области разоружения и безопасности. Желание членов движения провести такую встречу в Астане обусловлено международным авторитетом нашей страны и Президента Нурсултана Назарбаева, который внес конкретный вклад в дело избавления человечества от угрозы ядерной войны, закрыв Семипалатинский ядерный полигон и отказавшись от четвертого в мире ядерного потенциала.
Фото: пресс-служба Сената РК
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