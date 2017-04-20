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Убийцы таксиста просили костанайский суд смягчить наказание

20 апреля 2017, 19:59

Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев все обстоятельства дела, приговор суда первой инстанции оставила без изменения.

В Костанайском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба осужденных Смолякова и Донцова, в которой оба просили смягчить наказание, уменьшив срок отбывания в местах лишения свободы, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев все обстоятельства дела, приговор суда первой инстанции оставила без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, 14 августа 2016 года в Костанае Смоляков и Донцов наняли такси до Аулиекольского района за 8 тысяч тенге. Таксист потребовал расплатиться. Денег у пассажиров не было и они набросились на водителя. Подсудимые совершили убийство таксиста.

В итоге, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области назначил Смолякову наказание в виде 18,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Донцову — 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества в колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны судом с обоих в солидарном порядке взыскана сумма в размере 2 млн. тенге.

Фото: Костанайские новости

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