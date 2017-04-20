Прямой авиарейс Астана-Душанбе может быть открыт в преддверии «ЭКСПО-2017»

Об этом было решено на встрече Посла Казахстана в Таджикистане Нурлана Сейтимова и Министра транспорта Республики Таджикистан Худоёра Худоёрзоды.

19 апреля 2017 года Посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов встретился с Министром транспорта Республики Таджикистан Худоёром Худоёрзодой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана и Таджикистана в транспортной сфере, в том числе возможность открытия прямого авиасообщения по маршруту Астана-Душанбе в преддверии Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Кроме того, было отмечено успешное развитие сотрудничества между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ГУП «Рохи охани Точикистон» («Железная дорога Таджикистана»).



