Главы МИД Казахстана и Таджикистана обменялись важными ратификационными грамотами

Глава таджикского МИД прибыл в Астану для участия в работе Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов встретился с Министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Асловым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





Глава таджикского МИД прибыл в Астану для участия в работе Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.





«Казахстан нацелен на дальнейшее углубление и расширение взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном в полном соответствии с Договором о стратегическом партнерстве, подписанным президентами Нурсултаном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном 14 сентября 2015 года», - сказал К.Абдрахманов. Он подчеркнул, что продвижение интересов Центральной Азии на глобальном уровне является одним из ключевых приоритетов Казахстана на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН.





В ходе встречи стороны провели обстоятельные консультации по широкому кругу вопросов казахстанско-таджикского сотрудничества.





Как отметил С.Аслов, Казахстан занимает второе место во внешнеторговом обороте Таджикистана среди стран СНГ. Объем взаимной торговли в 2016 году составил более 670 млн.долларов. Не смотря на это, по мнению сторон, имеется значительный нереализованный потенциал.





В этой связи министры договорились уделить особое внимание совместным инвестиционным проектам, перспективам поставок электроэнергии, сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, транзитного транспорта. Затронуты вопросы рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии, ситуации в сфере безопасности, а также культурно-гуманитарных связей.





По итогам переговоров министры произвели обмен Грамотами о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан. Таким образом, данный Договор вступил в силу.



