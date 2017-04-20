Полицейские в Алматы нарушили правила дорожного движения
20 апреля 2017, 20:19
Водитель снял, как полицейский патруль грубо нарушил правила дорожного движения.
На YouTube появился обличающий ролик активистов "Гражданского патруля": на записи с видеорегистратора запечатлена автомашина дорожно-патрульной полиции, которая нарушает правила дорожного движения, двигаясь по улице Толе би без сирены и проблесковых маячков.
На видео видно, что проблесковый сигнал у полицейского автомобиля загорелся, когда автомобиль повернул на улицу Фурманова. То есть экипаж не имел никакого приоритета во время проезда перекрестка улиц Толе би и Достык.
Как пишет автор ролика, водитель патрульного автомобиля с бортовым номером 466 нарушил пункт 8.7 ПДД, который запрещает осуществлять поворот таким образом, что при выезде с пересечения проезжих частей дорог транспортное средство оказывается на стороне встречного движения. Согласно части 3 статьи 596 КоАП РК за такое нарушение лишают прав. Также полицейский наехал на разметку (двойная сплошная) наказание за это нарушение предусмотрено частью 1 статьи 601 КоАП РК (штраф 5 МРП).
К тому же стражи порядка на служебном автомобиле не обращали никакого внимания на автомобили, стоящие с нарушениями ПДД — ближе 30 метров от перекрестка, ближе 15 метров от остановки общественного транспорта и в зоне действия запрещающего знака 3.27.
Источник: Sputnik.kz
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