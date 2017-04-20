Полицейские в Алматы нарушили правила дорожного движения

На YouTube появился обличающий ролик активистов "Гражданского патруля": на записи с видеорегистратора запечатлена автомашина дорожно-патрульной полиции, которая нарушает правила дорожного движения, двигаясь по улице Толе би без сирены и проблесковых маячков.





На видео видно, что проблесковый сигнал у полицейского автомобиля загорелся, когда автомобиль повернул на улицу Фурманова. То есть экипаж не имел никакого приоритета во время проезда перекрестка улиц Толе би и Достык.



