Смертник из метро Петербурга получал деньги от международных террористов

Азимов, как и Джалилов, согласно отметкам в заграничном паспорте, дважды выезжали в Турцию – в декабре 2016 года и в марте ныненшнего.

Помимо этого, Азизов занимался подделкой документов, чтобы члены этой группировки могли беспрепятственно передвигаться по территории России, говорится в решении суда об аресте Азимова.





Какая именно террористическая группировка финансировала теракт, не уточняется.