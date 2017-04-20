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Смертник из метро Петербурга получал деньги от международных террористов

20 апреля 2017, 21:11

Какая именно террористическая группировка финансировала теракт, не уточняется.

Акрам Азимов, брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга, созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги, полученные в Турции от члена международной террористической группировки, выяснил Следственный комитет России, передает РИА Новости.

Азимов, как и Джалилов, согласно отметкам в заграничном паспорте, дважды выезжали в Турцию – в декабре 2016 года и в марте ныненшнего.
Помимо этого, Азизов занимался подделкой документов, чтобы члены этой группировки могли беспрепятственно передвигаться по территории России, говорится в решении суда об аресте Азимова.

Какая именно террористическая группировка финансировала теракт, не уточняется.

Фото: РИА Новости

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