Смертник из метро Петербурга получал деньги от международных террористов
20 апреля 2017, 21:11
Какая именно террористическая группировка финансировала теракт, не уточняется.
Акрам Азимов, брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга, созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги, полученные в Турции от члена международной террористической группировки, выяснил Следственный комитет России, передает РИА Новости.
Азимов, как и Джалилов, согласно отметкам в заграничном паспорте, дважды выезжали в Турцию – в декабре 2016 года и в марте ныненшнего.
Помимо этого, Азизов занимался подделкой документов, чтобы члены этой группировки могли беспрепятственно передвигаться по территории России, говорится в решении суда об аресте Азимова.
Какая именно террористическая группировка финансировала теракт, не уточняется.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855027-2f834f88693fce2518d257a3e1299fd9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...