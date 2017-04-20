В Сети отпраздновали всемирный День марихуаны
20 апреля 2017, 21:41
День марихуаны появился в начале 70-х годов благодаря калифорнийским школьникам, которые в 16:20 собирались возле статуи французского микробиолога Луи Пастера, чтобы употребить марихуану.
В честь празднования всемирного Дня марихуаны социальные сети заполонили тысячи поздравлений, тематических картинок и роликов, посвященных культуре курения каннабиса, сообщает Lenta.ru.
Пользователи Twitter массово принялись поздравлять друг друга с праздником и публиковать посты с сакральным для любителей марихуаны хештегом #420. «О, сегодня же 4.20! С праздником, красноглазики! После празднования не забудьте съесть самую вкусную в вашей жизни шоколадку», — отметил один из них.
Happy 420 !!! 😚💨💚 pic.twitter.com/3qeiBBZfLP— Lexi👄 (@xxolexo) 20 апреля 2017 г.
Не забыли юзеры и про популярного американского рэпера Снуп Догг, который не раз призвал власти США легализовать марихуану абсолютно во всех штатах. «Всех с 420, не забудьте оставить печеньки с молоком для Снуп Догг», — напомнил пользователь с ником Bobrrenokk.
Happy 420 pic.twitter.com/F5brZcVt2B— b.b (@Benoo_Brown) 20 апреля 2017 г.
К ним присоединился и сам Снуп Догг, который в свою очередь поздравил фанатов с Днем марихуаны.
4 muthafuckin 20 #merryjane— Snoop Dogg (@SnoopDogg) 20 апреля 2017 г.
Всемирный День марихуаны — контркультурный праздник, ежегодно отмечающийся 20 апреля. Он появился в начале 70-х годов благодаря калифорнийским школьникам, которые в 16:20 собирались возле статуи французского микробиолога Луи Пастера, чтобы употребить марихуану.
Фото: Reuters
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