В Алматинской области 8 учащихся НИШ попали в больницу

По словам самих учащихся, они почувствовали себя плохо после посещения школьной столовой.

Восемь учащихся Назарбаев интеллектуальной школы поступили в инфекционную больницу в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ».





По словам самих учащихся, они почувствовали себя плохо после посещения школьной столовой.





Врачи оценивают состояние ребят как средней тяжести. «Желудочно-кишечный тракт пострадал у детей, - сообщила врач Кулайша Онер. - Мы в срочном порядке проинформировали санэпидстанцию». В НИШ сообщили, что пока не могут прокомментировать этот случай.



