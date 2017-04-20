В Алматинской области 8 учащихся НИШ попали в больницу
20 апреля 2017, 21:52
По словам самих учащихся, они почувствовали себя плохо после посещения школьной столовой.
Восемь учащихся Назарбаев интеллектуальной школы поступили в инфекционную больницу в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ».
По словам самих учащихся, они почувствовали себя плохо после посещения школьной столовой.
Врачи оценивают состояние ребят как средней тяжести. «Желудочно-кишечный тракт пострадал у детей, - сообщила врач Кулайша Онер. - Мы в срочном порядке проинформировали санэпидстанцию». В НИШ сообщили, что пока не могут прокомментировать этот случай.
Фото: Моя Удмуртия
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