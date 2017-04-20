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В Алматинской области 8 учащихся НИШ попали в больницу

20 апреля 2017, 21:52

По словам самих учащихся, они почувствовали себя плохо после посещения школьной столовой.

Восемь учащихся Назарбаев интеллектуальной школы поступили в инфекционную больницу в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ».

По словам самих учащихся, они почувствовали себя плохо после посещения школьной столовой.

Врачи оценивают состояние ребят как средней тяжести. «Желудочно-кишечный тракт пострадал у детей, - сообщила врач Кулайша Онер. - Мы в срочном порядке проинформировали санэпидстанцию». В НИШ сообщили, что пока не могут прокомментировать этот случай.

Фото: Моя Удмуртия

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