В Акмолинской области пострадавшим от паводка жителям оказывается гуманитарная помощь

Во всех районных филиалах партии открыты пункты приема вещей и продуктов питания.

В области продолжается широкомасштабная работа по оказанию помощи жителям области, пострадавшим от паводков. Под эгидой партии «Нұр Отан» в Акмолинском областном филиале действует пункт сбора продуктов и вещей первой необходимости, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления внутренней политики Акмолинской области.





Сегодня первая партия уже отправилась в г.Атбасар. Первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии «Нұр Отан» Галым Бекмагамбетов отвез продукты и вещи первой необходимости в Атбасарский район.





Волонтеры и активисты областного штаба готовят вторую партию. Также во всех районных филиалах партии открыты пункты приема вещей и продуктов питания. Не остались в стороне и сотрудники областного и городского филиалов партии «НұрОтан», перечислившие в помощь пострадавшим свой однодневный заработок.





В Бурабайском районе созданы два пункта по сбору теплых вещей, продуктов питания. Помочь землякам откликнулись руководители организаций, предприятий, предприниматели, Ассоциации деловых женщин, волонтерский клуб "Добрые сердца Щучинска".





Целиноградский клуб «Добряков» организовал сбор средств для пострадавших от наводнения, оказана помощь 14 семьям. В настоящее время собираются средства для жителей с.СеменовкаНовоишимского сельского округа, где было подтоплено 20 домов.





Кроме того, выступило с инициативой оказать помощь Министерство культуры и спорта, которое уже направило продукты питания, муку, рис в город Атбасар. Партийная ячейка данного ведомства перечислило на спецсчет однодневную заработную плату.





Республиканское общественное объединение «Медиа-центр» организует акцию среди супермаркетов города Астаны по поддержке районов Акмолинской области.





Как сообщалось ранее в Доме Дружбы г. Кокшетау открыт пункт сбра средств. По информации Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, при которой также открыт счет, поступило более 5 млн. тенге. Средства поступили от общественного благотворительного фонда «Жан жылуы», «Орталык базар» г.Кокшетау и других неравнодушных граждан.

Работа по сбору продуктов и вещей в настоящее время продолжается.



















