Заплатить за каждую погибшую курицу от паводка пообещал аким Костанайской области

Без крыши над головой тех, кого затопило, тоже не оставят – гарантируют чиновники. Сегодня 70 человек из 170 эвакуированных смогли вернуться в свои дома. В гостях хорошо, а дома лучше – для многих это уже неактуальное выражение.

Весной, когда тает снег, каждый год появляются водоемы. На этот раз они достигли гигантских размеров и переливаются через трассы. Сейчас все выглядит не так ужасающе, как несколько дней назад – уровень воды спал.





После разлива реки Карасу под воду ушел весь поселок Зелёновка. Аким сельского округа пеняет на природу.





"В том-то и дело, что погодные условия так сложились. Для того чтобы не было подтопления, мы сделали все возможное. Плотины были открыты, пропускная способность такая. Тот поток воды, который должен был прийти, она приняла. Получилось за 1-2 дня. Она ушла, но наделала делов", - заявил аким Черняевского сельского округа Костанайской области Темерали Узенбаев.





Село Зелёновка, которое получило свое название за густые заросли, в которых оно утопало, теперь утопает уже в другом смысле. Большую часть воды откачали, но некоторые огороды сейчас - просто огромные лужи. Жителей больше волнует другое: как им свое отсыревшее жилье теперь высушить.





Чиновники о бедах жителей знают. Они обещают помочь всем пострадавшим от паводка. И не только морально, но и материально.





"Акимом области было принято решение о 100-процентной компенсации за скот и птицу, которые при паводке погибли. Жителям разрешенных домов будет предложена или компенсация, чтобы они смогли восстановить свой дом, или, если они не хотят там жить, будет приобретен другой дом для постоянного проживания", - сказал зам. акима Костанайской области Сергей Карплюк.





Всем, кто в Костанайской области сполна хлебнул воды, деньги, конечно, сразу не раздадут. Впереди всевозможные экспертизы и оценочные процедуры. Но до этого еще надо закончить все аварийно-спасательные работы. В трех поселках Карасуского района еще из 37 домов не откачали воду. И никто не знает, повторится ли стихийное бедствие после обильных дождей, которые обещают в ближайшие дни.