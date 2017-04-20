Свою коллекцию одежды для мусульманок разрабатывают имамы

Чтобы не задеть ничьих интересов, имамы обещают через месяц представить образ верующей мусульманки – он будет соответствовать всем нормам шариата и соотноситься с традициями Казахстана. Глава государства призвал отказаться и от укороченных брюк, которые носят верующие мужчины, и от непрезентабельной бороды.

Облаченные с ног до головы в чёрное женщины резко выделяются в толпе прохожих. Так, покрывало, призванное скрывать лицо мусульманки, напротив, вызывает непроизвольный интерес. Внешний облик верующего человека, будь то женщина в никабе или бородатый мужчина в укороченных штанах, в последнее время многим внушает тревогу.





"Когда через типично салафитскую, я, прямо так скажу, бороду, укороченные штаны, этот образ навязывается для других, то у общества это вызывает тревогу, потому что размываются традиционные, устоявшиеся ценности и взгляды на мир. Национальной безопасности есть определенные риски и угрозы от этих действий. Конечно же, надо вводить нормы, которые могли бы регулировать эти отношения", - заявил и.о. председателя комитета Министерства по делам религий и гражданского общества РК Бакытжан Кулекеев.





Чиновники признаются: ввести ограничения будет совсем не просто. В нашей Конституции закреплено право на свободу выбора одежды и вероисповедания. Однако количество нетрадиционных религиозных течений растет, поэтому противостоять им будут в том числе и таким способом. Тогда верующим казахстанцам придется выбирать: менять гардероб или, к примеру, платить штраф за нарушение. Но религиоведы уверены: на ситуацию в корне это не повлияет.





"Этот вопрос нельзя решить штрафами. Вы можете насильно снять с людей их одеяния и сбрить бороду, но ведь это сидит внутри. Душу оштрафовать никто не в силах. Как тогда быть? Нужно решить этот вопрос с помощью образования, науки. Наши имамы должны просвещать верующих и менять их религиозное сознание", - сказал религиовед Досай Кенжетай.





О том, что большая работа предстоит имамам, признают и они сами. О необходимости отказаться от черных одеяний и укороченных брюк здесь говорят уже давно. Поэтому предложение официально запретить их встретили с воодушевлением.





"Имамы должны знать не только Коран. Они должны быть настоящими проповедниками, быть в курсе всех событий, владеть языками и ораторским искусством. Сейчас мы отправляем их на обучение в Турцию и Египет. Тех, кто не подходит новым требованиям, увольнять, конечно, не будем, просто еще раз обучим уже в Алматы", - сообщил руководитель пресс-службы ДУМК Агабек Конарбайулы.





Сейчас духовное управление занялось несвойственной им работой: там разрабатывают новый, как сейчас принято говорить, look верующей казахстанки. Выглядеть мусульманка должна строго, с покрытой головой и телом, а значит хиджабы под запрет, скорее всего, не попадут.





А вот мужчинам придется отказаться от укороченных брюк и сделать выбор в пользу аккуратной бороды. Вся одежда должна быть светлых, спокойных тонов. Представить её широкой публике имамы обещают уже через месяц. Определиться со своим вариантом в Министерстве по делам религий обещают к осени. В правительство документ попадет примерно в октябре.