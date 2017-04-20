Занимавшаяся сексом пара прервала теннисный матч в США
20 апреля 2017, 23:04
По корту начали разноситься женские стоны.
Теннисный матч на турнире серии «челленджер» в Сарасоте (Флорида, США) был на время прерван из-за парочки, которая занималась сексом в доме неподалеку, сообщает MK.ru.
Инцидент произошел в ходе второго сета. В тот момент на корте состязались американцы Фрэнсис Тиафо и Митчел Крюгер.
При счете 6:3, 3:2 в пользу Тиафо по корту начали разноситься женские стоны. Удивленные спортсмены на время даже прекратили игру, а Крюгер запустил теннисный мяч в сторону, откуда доносились звуки.
В свою очередь Тиафо крикнул «Ты не можешь быть настолько хорош». Сама встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Тиафо.
Фото: скриншот
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