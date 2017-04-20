В США суд заблокировал выпуск нового альбома Принса

Суд принял решение в пользу наследников Принса, которые требовали признать обнародование записей нарушением контракта между певцом и сотрудничавшим с ним инженером звукозаписи Иэном Боксхиллом. Судья также потребовал, чтобы звукотехник вернул семье все оказавшиеся в его распоряжении записи.





Боксхилл сотрудничал с Принсом в течение многих лет. Над записанными композициями инженер звукозаписи работал около года, после чего записи остались в его распоряжении.





По данным радиостанции MPR, защита звукотехника утверждала, что Боксхилл может считаться соавтором Принса, так как именно он отвечал за звучание партий гитары, бас-гитары и ударных. Соглашение между Боксхиллом и Принсом было заключено в 2004 году и не касалось песен, которые были записаны ими позже.