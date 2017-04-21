В Шереметьево задержали боевых роботов

20 апреля, при оформлении рейса Москва — Пекин в Шереметьево сотрудники столичного аэропорта задержали партию «боевых роботов» — машин, предназначенных для выступления на международных соревнованиях в китайском городе Няньчан, сообщает Lenta.ru.





По его словам, при погрузке на пассажирский самолет авиакомпании Air China были обнаружены три места негабаритного багажа. При этом вес и габариты каждого превышали максимально разрешенные. Позднее выяснилось, что груз принадлежит сотрудникам Московского технологического института (МТИ) которые вылетали на международные соревнования в Китай. При этом машины находились уже в собранном виде. Весь груз был задержан, рассказал собеседник.





Как сообщил «Ленте.ру» Александр Коваленко, руководитель отдела внешних коммуникаций Московского технологического института, по состоянию на 20:00 мск инцидент исчерпан.





«Инженеры МТИ прямо в аэропорту устранили замечания, разобрав роботов и переупаковав их, и сейчас команда уже прошла досмотр и вылетела в Китай», — сообщил он.





По словам Коваленко, международный турнир боевых роботов 2017 FMB Championship состоится 22 апреля в Наньчане, и нашу страну на нем будут представлять три машины. «Российская команда впервые принимает участие в международных соревнованиях. Студенты и инженеры пять месяцев собирали роботов в гаражах. В состав сборной страны вошли три команды: Solarbot (Москва), "Деструктор" (Казань) и Energy (Питер), принимавшие участие в Национальном чемпионате "Битва роботов". Каждая, по условиям соревнований, выставляет одного радиоуправляемого бойца», — уточнил представитель МТИ.



