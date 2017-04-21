Двое малышей устроили пожар в квартире в Караганде

Двое малолетних детей в Караганде едва не угорели при пожаре в квартире, сообщила пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

ЧП произошло в микрорайоне "Голубые пруды". Четырехлетняя девочка и трехлетний мальчик остались одни в доме. Малыши быстро нашли себе интересное занятие на кухне. В результате загорелась бытовая техника и мебель.





Противопожарную службу вызвали бдительные соседи. Командир отделения СПЧ-17 старший сержант гражданской защиты Ернар Билялов получил приказ проникнуть в квартиру. Однако сначала нужно было взломать металлический вход на площадку и только потом открыть дверь в квартиру.





"Секунды работы шли как часы. Все время слышал за дверью плач детей и крики о помощи. Старался изо всех сил быстро открыть двери", — рассказывает пожарный.





К моменту открытия второй двери подоспел с ключами отец малышей. В это время в квартире уже стоял густой черный дым. Испуганных малышей пожарный обнаружил в зале. Вся операция заняла 7 минут. Врачи диагностировали у детей отравление угарным газом. Сейчас жизни малышей ничего не угрожает, они находятся в больнице.







