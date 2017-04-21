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Двое малышей устроили пожар в квартире в Караганде

21 апреля 2017, 01:35

Противопожарную службу вызвали бдительные соседи.

Двое малолетних детей в Караганде едва не угорели при пожаре в квартире, сообщила пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

ЧП произошло в микрорайоне "Голубые пруды". Четырехлетняя девочка и трехлетний мальчик остались одни в доме. Малыши быстро нашли себе интересное занятие на кухне. В результате загорелась бытовая техника и мебель.

Противопожарную службу вызвали бдительные соседи. Командир отделения СПЧ-17 старший сержант гражданской защиты Ернар Билялов получил приказ проникнуть в квартиру. Однако сначала нужно было взломать металлический вход на площадку и только потом открыть дверь в квартиру.

"Секунды работы шли как часы. Все время слышал за дверью плач детей и крики о помощи. Старался изо всех сил быстро открыть двери", — рассказывает пожарный.

К моменту открытия второй двери подоспел с ключами отец малышей. В это время в квартире уже стоял густой черный дым. Испуганных малышей пожарный обнаружил в зале. Вся операция заняла 7 минут. Врачи диагностировали у детей отравление угарным газом. Сейчас жизни малышей ничего не угрожает, они находятся в больнице.

Источник: Sputnik.kz

Фото: Sputnik.kz

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