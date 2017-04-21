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На большей части Казахстана 21 апреля наблюдается неустойчивая погода

21 апреля 2017, 06:01

Местами ожидается дождь, усиление ветра.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории ожидается неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь, туман, усиление ветра, лишь на западе и северо-востоке республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Северо-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, днем в Акмолинкой, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Жамбылской области – порывы 23 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Алматы днем 22°, преимущественно ясно.

В Астане днем 19°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: letnews.ru.

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