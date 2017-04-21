В Костанайской области полным ходом идет работа по взысканию задолженности с физических лиц

Управлением государственных доходов по городу Рудному совместно с частными судебными исполнителями проведен рейд по установлению лиц имеющих налоговую задолженность по налогу на транспорт.

В ходе мероприятий по взысканию налоговой задолженности, был установлен житель города Рудного гражданин Раскатов Олег Николаевич, который умышленно, достоверно зная об обязательствах, не платил налог на транспорт. Налогоплательщик зная об имеющемся решении суда от 2015 года умышленно не производил уплату налога. В связи с чем, в отношении налогоплательщика составлен административный материал по статье 669 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», по результатам рассмотрения которого специализированным административным судом города Рудного в отношении последнего принята мера административного взыскания в виде ареста, сроком на 2 (двое) суток.

Аналогичная работа будет проводиться постоянно, путем применения полного комплекса мер. Это административный арест, штраф, опись и изъятия имущества должника, ограничения выезда за пределы Республики Казахстан и т.д.

Так, за истекший период 2017 года, при проведении рейдов, произведена опись имущества по 2 налогоплательщикам, задолжавшие в бюджет порядка 176 тыс. тенге, 2 налогоплательщика привлечены к административной ответственности по статье 669 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», из них 1 налогоплательщик подвергнут административному аресту на 3 суток, 1 налогоплательщик за злостное уклонение от уплаты налогов судом наложено административное взыскание виде штрафа в размере 7 МРП.

По состоянию на сегодняшний день на исполнении у судебных исполнителей находится порядка 1300 материалов на сумму более 30 млн тенге.

Призываем всех жителей своевременно уплачивать налоги, и не доводить до применения крайних мер.