Ответственность в случае неуплаты налогов на собственность по физическим лицам

Управление государственных доходов по г. Каражал сообщает, что проведена инвентаризация по начислению налогов на транспортные средства с физических лиц за 5 лет. (согласно пункта 2 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» срок исковой давности по налоговому обязательству и требованию составляет пять лет). В ходе инвентаризации были обнаружены владельцы транспортных средств не уплатившие налоги за транспорт. В связи с этим просим владельцев автотранспортных средств имеющих налоговую задолженность в кратчайшие сроки оплатить налоги во избежание пени.

Так же напоминаем о том, что срок уплаты по налогу на транспортные средства с физических лиц истекает 31 декабря соответствующего года.

За несвоевременную уплату налогов в соответствии со статьей 610 Налогового кодекса РК начисляется пеня в автоматическом режиме за каждый день просрочки платежа.

Налоговые органы в случае неуплаты налогов передают материалы в судебные органы для взыскания задолженности.