О государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

ДГД по Карагандинской области напоминает, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переводится на уведомительный порядок, согласно которому для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) физическое лицо (уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства) представляет непосредственно в орган государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.

В случае регистрации совместного индивидуального предпринимательства уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства предоставляет доверенность, подписанную от имени всех участников совместного предпринимательства.

В случае если заявитель не достиг совершеннолетнего возраста, к уведомлению прилагается согласие законных представителей, а при отсутствии такого согласия - копия свидетельства о заключении брака (супружества) либо решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.

Истребование иных документов запрещается.

Лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не вправе подавать уведомление.

В связи с чем в статью 566 Налогового кодекса внесены поправки, согласно которым, изменение регистрационных данных индивидуального предпринимателя производится налоговым органом на основании уведомления, для частного нотариуса частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора изменение регистрационных данных производятся на основании налогового заявления о регистрационном учете.

Индивидуальный предприниматель обязан представить уведомление в налоговый орган по месту нахождения не позднее десяти рабочих дней со дня изменения его регистрационных данных, и (или) данных об участниках (членах) совместного предпринимательства.

Изменение регистрационных данных производится налоговым органом в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, представленного для изменения регистрационных данных.