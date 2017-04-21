В центре Алматы Lexus протаранил здание

В Алматы водитель Lexus GS 300 не справился с управлением и врезался в здание, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло на пересечении ул. Богенбай батыра и пр. Достык. В западном направлении по Богенбай батыра на перекрестке стоял водитель Nissan Cefiro с поворотом налево. По словам водителя, ему навстречу на высокой скорости ехал Lexus. Иномарку швыряло из стороны в сторону. Lexus задел Nissan, после чего автомобиль повело боком. Через полосу встречного движения Lexus выехал на обочину, ударился об бордюр. Затем авто подбросило в воздух и швырнуло в сторону здания. В конце-концов иномарка упала на бок на тротуаре. Очевидцы помогли пострадавшим выбраться через люк.





По словам водителя Lexus, он следовал на восток, а водитель Cefiro стал поворачивать налево, не пропустив его.





Прибывшие бригады скорой помощи забрали двоих пострадавших.







