Касательно зачета или возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы налога
ДГД по Костанайской области разъясняет, что согласно статье 599 Налогового кодекса зачет или возврат излишне/ошибочно уплаченной суммы налога, платы и пени производится по представленному налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговому заявлению на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, таможенных платежей, пеней и штрафов и проводится в национальной валюте налоговым органом, в котором по лицевому счету налогоплательщика числится излишне уплаченная сумма.
В налоговом заявлении юридического, физического лица должны быть указаны следующие данные:
- наименование либо фамилия, имя, отчество заявителя;
- РНН, БИН/ИИН, адрес заявителя;
- вид налога или другого обязательного платежа, по которому образовалась излишне уплаченная сумма;
- сумма, подлежащая зачету или возврату;
- код и вид налога, платы, на который зачитывается излишне уплаченная сумма;
- в случае возврата на банковский счет - номер банковского счета налогоплательщика и наименование банка, или организации, осуществляющей отдельные виды операций, а также их реквизиты.
При возврате излишне уплаченной суммы налога налогоплательщик к налоговому заявлению должен приложить подлинник или копию платежного документа об уплате налога или другого обязательного платежа.
Излишне уплаченной суммой налога, платы, пени является положительная разница между уплаченной в бюджет (с учетом зачтенных и возвращенных сумм) и исчисленной, начисленной (с учетом уменьшенной) суммами налога, платы, пени в бюджет за налоговый период с учетом расчетов по данному виду налога, платы, пени за предыдущие налоговые периоды.
Излишне уплаченная сумма налога, платы, пени не подлежит зачету в счет погашения налоговой задолженности другого налогоплательщика.
Срок проведения зачета составляет десять рабочих дней:
- по налоговому заявлению на зачет - со дня представления такого заявления в налоговый орган;
- без заявления - со дня образования излишне уплаченной суммы в лицевом счете.
Излишне уплаченная сумма налога, платы подлежит обязательному зачету в счет погашения налоговой задолженности в следующем порядке:
1) без заявления налогоплательщика - в счет погашения:
пени по данному виду налога, платы;
штрафа по данному виду налога, платы;
2) по налоговому заявлению на зачет - в счет погашения:
недоимки по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
пени по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
штрафа по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
предстоящих платежей по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет.
Налоговое заявление по ошибочным суммам, заявление банка представляются в орган налоговой службы, в который произведена ошибочная уплата налога, другого обязательного платежа в бюджет.
Ошибочно уплаченной суммой налога, другого обязательного платежа в бюджет является сумма, при перечислении которой допущена любая из следующих ошибок:
1) в платежном документе:
неверно указан идентификационный номер налогоплательщика (налогового агента);
неверно указан идентификационный номер налогового органа;
текстовое назначение платежа не соответствует коду назначения платежа и (или) коду бюджетной классификации доходов;
2) ошибочное исполнение банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, платежного документа налогоплательщика (налогового агента);
3) уплата произведена в налоговый орган, в котором налогоплательщик - отправитель денег не состоит на регистрационном учете;
4) налогоплательщик - отправитель денег не является плательщиком по данному виду налога или другого обязательного платежа в бюджет.
В случае подтверждения налоговым органом наличия ошибки данный налоговый орган:
1) проводит зачет ошибочно уплаченной суммы на надлежащий код бюджетной классификации и (или) в надлежащий налоговый орган;
2) производит возврат на банковский счет налогоплательщика.
Возврат излишне уплаченной суммы налога, платы, пени производится в национальной валюте на банковский счет налогоплательщика (налогового агента) при отсутствии налоговой задолженности налоговым органом, в котором ведутся лицевые счета налогоплательщика по такому налогу, плате, пени.
Возврат излишне уплаченной суммы налога, платы, пени производится в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявления на возврат.
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