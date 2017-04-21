ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Париже

Международная террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ресурс, связанный с экстремистами.





В сообщении говорится, что нападение совершил один из «солдат» ИГ, названо его имя и гражданство — бельгиец Абу Юсиф.





Президент Франции Франсуа Олланд в телевизионном обращении заявил, что в пятницу, 21 апреля, состоится экстренное совещание по вопросам безопасности, обороны и разведки. По его словам, все признаки указывают на то, что нападение было связано с терроризмом.





Глава государства пообещал, что силы безопасности будут сохранять бдительность во время предстоящих президентских выборов. Первый тур запланирован на воскресенье, 23 апреля.





Атака на полицейских была совершена вечером в четверг, 20 апреля. Рядом со служебным автомобилем остановилась машина, из нее вышел мужчина и произвел выстрелы. Один из сотрудников был убит на месте, серьезные ранения получили двое его коллег. Преступник был ликвидирован, его сообщнику предположительно удалось скрыться.





В Париже проводится спецоперация. Ведутся поиски второго подозреваемого, выдан ордер на его арест. По данным полиции, он прибыл в Париж из Бельгии.







