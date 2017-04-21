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В 160 км от Алматы зарегистрировано землетрясение

21 апреля 2017, 07:52

Сведений об ощутимости не поступало.

21 апреля сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 06:55:44 зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 160 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 10,9.
Магнитуда MPV 4,7.
Координаты эпицентра 42.61° с.ш. 75.13° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: zemi.info.

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