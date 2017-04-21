Джордж Буш-младший навестил своего отца в госпитале
21 апреля 2017, 08:04
У Буша-старшего "легкий случай пневмонии", но он получил надлежащее лечение.
Экс-президент США Джордж Буш-младший опубликовал в своем аккаунте Twitter фото того, как он навещает своего отца, также бывшего президента США, Джорджа Буша-старшего, сообщает РИА Новости.
Буш-старший по-прежнему находится в госпитале города Хьюстон в штате Техас.
"Большой моральный подъем от высокопоставленной делегации", — написал под размещенной в Twitter фотографии Буш-младший.
Ранее в офисе экс-президента Буша-старшего сообщили, что "президент Джордж Буш был доставлен в госпиталь города Хьюстон в штате Техас в пятницу (14 апреля) для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем. Позднее было диагностировано, что у Буша-старшего "легкий случай пневмонии", но он получил надлежащее лечение.
Ранее Буш-старший уже был госпитализирован в середине января с пневмонией, позднее его жена Барбара также была госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Бушу провели процедуры, он был временно подключен к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали. В конце января Буш-старший также был выписан из больницы.
Бушу, который возглавлял страну в 1989–1993 годах, 92 года, его жене Барбаре — 91.
Фото: РИА Новости . Дмитрий Астахов.
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