В Канаде 12-летний ребенок случайно застрелил сверстника из пистолета
21 апреля 2017, 08:48
Трое детей в возрасте 11 и 12 лет играли с оружием, которое нашли в доме одного из них. Сразу после трагедии полицейские задержали стрелявшего и его отца.
Ребенок застрелил своего друга, когда они играли с пистолетом в отдаленном индейском поселении Гарден-Хилл в канадской провинции Манитоба. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC, передает ТАСС.
По данным полиции, трое детей в возрасте 11 и 12 лет нашли в доме одного из них оружие. В итоге 12-летний мальчик убил 11-летнего. Сразу после трагедии правоохранители задержали стрелявшего и его отца.
Ребенку предъявлены обвинения в неосторожном обращении с оружием, повлекшим смерть человека, а его отцу - в ненадлежащем хранении оружия. В настоящее время они отпущены до решения суда.
Других подробностей случившегося не приводится. Гарден-Хилл находится примерно в 600 км к северо-востоку от Виннипега - столицы Манитобы.
Даниил Студнев.
Фото: zn.ua.
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