В Кокшетау по подозрению в сбыте марихуаны задержан парикмахер

За три месяца выявлено 83 наркопреступления, в том числе 70 фактов сбыта.

В Акмолинской области наркополицейскими по подозрению в сбыте наркотических средств задержан сельчанин. Молодой человек, работающий парикмахером в Кокшетау был задержан прямо на рабочем месте, передает передает Zakon.kz





Сотрудниками полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», в одной из парикмахерских областного центра по подозрению в сбыте наркотического средства «марихуана» был задержан 23-летний житель с. Заречное Зерендинского района. Как установил оперативники, молодой человек сбыл закупщику два газетных свертка в марихуаной, весом более 8 грамм, сообщили в пресс-службе Акмолинской области.





В настоящее время полицейскими начато досудебное расследование по ст. 297 ч.1 УК РК (сбыт наркотических средств), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.





По полицейским данным, только за три месяца акмолинскими оперативниками выявлено 83 наркопреступления, в том числе 70 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято более 82 килограмм наркотических средств.