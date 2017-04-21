Встреча прошла на стадион «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Манчестер Юнайтед» обыграл бельгийский «Андерлехт» в ответном четвертьфинале Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент « Ленты.ру ».





Встреча прошла на стадион «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 10-й минуте счет открыл армянский хавбек МЮ Генрих Мхитарян. Спустя 22 минуты гости отыгрались после точного удара полузащитника Софьяна Ханни. Победный мяч забил Маркус Рэшфорд на 107-й минуте. Первая встреча, прошедшая неделю назад в Брюсселе, завершилась вничью — 1:1.





Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги Европы. Соперник подопечных Жозе Моуринью определится в пятницу. Другими полуфиналистами стали голландский «Аякс», испанская «Сельта» и французский «Лион».





Фото: Reuters Staff / Reuters



