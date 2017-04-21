Головкина призвали подняться в весе

21 апреля 2017, 09:16

Мартин Мюррей считает, что казахстанскому боксеру нужно попробовать себя в более тяжелой весовой категории.

Бывший соперник Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Мартин Мюррей (34-4-1, 16 КО) считает, что казахстанскому боксеру нужно попробовать себя в более тяжелой весовой категории, сообщает Sports.kz.

«Я все еще чувствую, что могу стать чемпионом мира и побить такого классного бойца, как Росадо. Я способен завоевать пояс в этом большом шоу. Средний дивизион был завязан на Головкине, поэтому я решил подняться выше. Поднявшись туда и сразившись с лучшими боксерами - а все они крупные парни, я понял, что мне больше подходит средний вес. У Головкина есть пояса, но ему следует подняться в весе, чтобы получить те бои, которых он хочет - так он откроет новые вещи для себя», - цитирует Мюррея ESPN.

22 апреля в Ливерпуле Мюррей встретится с американцем Габриэлем Росадо (23-10, 13 КО).

Фото: Sports.kz

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