Головкина призвали подняться в весе
21 апреля 2017, 09:16
Мартин Мюррей считает, что казахстанскому боксеру нужно попробовать себя в более тяжелой весовой категории.
Бывший соперник Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Мартин Мюррей (34-4-1, 16 КО) считает, что казахстанскому боксеру нужно попробовать себя в более тяжелой весовой категории, сообщает Sports.kz.
«Я все еще чувствую, что могу стать чемпионом мира и побить такого классного бойца, как Росадо. Я способен завоевать пояс в этом большом шоу. Средний дивизион был завязан на Головкине, поэтому я решил подняться выше. Поднявшись туда и сразившись с лучшими боксерами - а все они крупные парни, я понял, что мне больше подходит средний вес. У Головкина есть пояса, но ему следует подняться в весе, чтобы получить те бои, которых он хочет - так он откроет новые вещи для себя», - цитирует Мюррея ESPN.
22 апреля в Ливерпуле Мюррей встретится с американцем Габриэлем Росадо (23-10, 13 КО).
Фото: Sports.kz
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