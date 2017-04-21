Фийон призвал приостановить кампанию по выборам президента
21 апреля 2017, 09:19
Сам Фийон, по его словам, отменил намеченное на пятницу, 21 апреля, предвыборное мероприятие в альпийском регионе страны.
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон после атаки на полицейских в Париже призвал приостановить кампанию по выборам президента, первый тур которых назначен на ближайшее воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщает Reuters, передает Lenta.ru.
Сам Фийон, по его словам, отменил намеченное на пятницу, 21 апреля, предвыборное мероприятие в альпийском регионе страны.
Нападение на сотрудников органов правопорядка было совершено вечером в четверг, 20 апреля. Рядом со служебным автомобилем остановилась машина, из нее вышел мужчина и произвел выстрелы. Один из полицейских был убит на месте, серьезные ранения получили двое его коллег. Преступник был ликвидирован, по некоторым данным, у него был сообщник.
Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Террористы сообщили, что атаку произвел их «солдат» Абу Юсиф из Бельгии. О том, что преступник приехал из этой страны, ранее сообщала и полиция.
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Фото: Panoramic / Zumapress / Globallookpress.com
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