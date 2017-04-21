Фийон призвал приостановить кампанию по выборам президента

Сам Фийон, по его словам, отменил намеченное на пятницу, 21 апреля, предвыборное мероприятие в альпийском регионе страны.





Нападение на сотрудников органов правопорядка было совершено вечером в четверг, 20 апреля. Рядом со служебным автомобилем остановилась машина, из нее вышел мужчина и произвел выстрелы. Один из полицейских был убит на месте, серьезные ранения получили двое его коллег. Преступник был ликвидирован, по некоторым данным, у него был сообщник.





Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Террористы сообщили, что атаку произвел их «солдат» Абу Юсиф из Бельгии. О том, что преступник приехал из этой страны, ранее сообщала и полиция.