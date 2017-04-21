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В алматинском аэропорту идут антитеррористические учения

21 апреля 2017, 09:20

В рамках учений будут отработаны механизмы по пресечению террористического акта на воздушном судне.

21 апреля в Международном аэропорту Алматы городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом в преддверии подготовки к Международной выставке "Экспо - 2017" проводится плановое антитеррористическое учебное мероприятие, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объекте транспортной инфраструктуры.

В рамках учений будут отработаны такие действия по пресечению акта терроризма на воздушном транспорте, как поиск и обезвреживание взрывных устройств, освобождение заложников и обезвреживание террористов.

фото: Sputnik Казахстан

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