В алматинском аэропорту идут антитеррористические учения
21 апреля 2017, 09:20
В рамках учений будут отработаны механизмы по пресечению террористического акта на воздушном судне.
21 апреля в Международном аэропорту Алматы городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом в преддверии подготовки к Международной выставке "Экспо - 2017" проводится плановое антитеррористическое учебное мероприятие, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объекте транспортной инфраструктуры.
В рамках учений будут отработаны такие действия по пресечению акта терроризма на воздушном транспорте, как поиск и обезвреживание взрывных устройств, освобождение заложников и обезвреживание террористов.
фото: Sputnik Казахстан
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