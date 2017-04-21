В алматинском аэропорту идут антитеррористические учения

В рамках учений будут отработаны механизмы по пресечению террористического акта на воздушном судне.

21 апреля в Международном аэропорту Алматы городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом в преддверии подготовки к Международной выставке "Экспо - 2017" проводится плановое антитеррористическое учебное мероприятие,





Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объекте транспортной инфраструктуры.





В рамках учений будут отработаны такие действия по пресечению акта терроризма на воздушном транспорте, как поиск и обезвреживание взрывных устройств, освобождение заложников и обезвреживание террористов.





фото: Sputnik Казахстан