Бывший главный тренер казахстанской «Сарыарки» возглавил российский ХК "Спартак"

Бывший главный тренер казахстанской «Сарыарки» Вадим Епанчинцев возглавил московский хоккейный клуб "Спартак"





Как сообщалось ранее, в конце марта с Епанчинцевым был расторгнут контракт по обоюдному согласию. Тренер отмечал, что нахождение с семьей для него очень важный момент, "прожить два года без семьи тяжело, дети растут".





По сведениям казахстанским спортивных СМИ, Епанчинцев с 2015 года был в карагандинском клубе помощником Андрея Потайчука, а середине октября того же года возглавил команду. Под его руководством «Сарыарка» в 2016 году дошла до полуфинала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а в этом году заняла третье место в чемпионате, но уступила в плей-офф во втором раунде.





На сайте российского хоккейного клуба отмечается, что «Спартак» утвердил кандидатуру Вадима Епанчинцева на посту главного тренера. Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1»: на один год с возможностью дальнейшей пролонгации соглашения.