Бывший главный тренер казахстанской «Сарыарки» возглавил российский ХК "Спартак"
21 апреля 2017, 09:29
Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1».
Бывший главный тренер казахстанской «Сарыарки» Вадим Епанчинцев возглавил московский хоккейный клуб "Спартак", передает Zakon.kz со ссылкой на Spartak.ru.
Как сообщалось ранее, в конце марта с Епанчинцевым был расторгнут контракт по обоюдному согласию. Тренер отмечал, что нахождение с семьей для него очень важный момент, "прожить два года без семьи тяжело, дети растут".
По сведениям казахстанским спортивных СМИ, Епанчинцев с 2015 года был в карагандинском клубе помощником Андрея Потайчука, а середине октября того же года возглавил команду. Под его руководством «Сарыарка» в 2016 году дошла до полуфинала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а в этом году заняла третье место в чемпионате, но уступила в плей-офф во втором раунде.
На сайте российского хоккейного клуба отмечается, что «Спартак» утвердил кандидатуру Вадима Епанчинцева на посту главного тренера. Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1»: на один год с возможностью дальнейшей пролонгации соглашения.
"У нас состоялось заседание попечительского совета, на котором были подведены итоги минувшего сезона и прошло обсуждение планов на перспективу. Одним из главных вопросов повестки дня было утверждение нового тренерского штаба команды. Со стороны клубного руководства на пост главного тренера была предложена кандидатура Вадима Епанчинцева. Члены попечительского совета заслушали Вадима Сергеевича, который рассказал о своей хоккейной философии, проще говоря о том, какой он хочет видеть игру команды. В результате обсуждения его кандидатура и кандидатуры помощников были утверждены. Вадим Епанчинцев не чужой человек для «Спартака». Он оставил яркий след в истории команды, когда еще сам выходил на лед. Затем приложил руку к победе молодежной команды в Кубке Харламова, являясь помощником Олега Браташа. Вадим Сергеевич прошел школу МХЛ и ВХЛ, пора ему выходить на новый уровень. И он готов сделать этот трудный шаг, готов к тому, что на него будет оказываться серьезное давление. Надеемся, что именно в «Спартаке» его тренерская карьера получит новый импульс, и он будет расти вместе с командой. Что касается задач, которые были озвучены перед новым главным тренером на попечительском совете, то они предельны ясны: выход в плей-офф", - говорится в сообщении клуба.
Фото: spartak.ru
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