Сотрудники НОК Казахстана перечислили однодневный заработок пострадавшим от паводка

В организации приняли решение о перечислении однодневной заработной платы в помощь пострадавшим от паводков в Акмолинской области.

Помощь выделена от имени Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан и Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, которая объединяет национальные федерации по олимпийским видам спорта - боксу, борьбе, дзюдо, таеквондо и тяжёлой атлетике, сообщает Zakon.kz





Помощь перечислена на счет областного общественного объединения «Қазақ тілі мен мәдениеті» при Акмолинской ассамблее народа Казахстана, откуда будет направлена нуждающимся семьям, детям и пожилым людям, которые оказались наиболее уязвимы в данной ситуации.





По информации акимата Акмолинской области, на сегодняшний день всего в Акмолинской области в 12 районах от весеннего половодья пострадали 34 населенных пункта. Подтоплено 948 домов, остаются в воде 804 дома. В безопасные места эвакуированы 2 784 жителя. По сообщению ДЧС Акмолинской области, с начала паводка в г. Атбасар подтоплено 454 жилых домов, эвакуировано 1379 человек.





«Олимпийское сообщество Казахстана выражает слова поддержки нашим соотечественникам в этой непростой ситуации. Мы решили оказать финансовую поддержку жителям пострадавших регионов страны в надежде, что таким образом сможем выразить свою солидарность с теми, кто сегодня находится в сложной жизненной ситуации и действительно нуждается в помощи и поддержке», - отметили в Национальном Олимпийском комитете.



