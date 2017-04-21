Боец Конор Макгрегор вошёл в 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Из спортсменов в список также вошли игрок баскетбольного «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и форвард футбольной «Барселоны» Неймар.

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания Time. Ирландец вошёл в категорию первопроходцев, куда также попала, например, дочь президента США Иванка Трамп, пишет championat.com





Из спортсменов в список также вошли игрок баскетбольного «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и форвард футбольной «Барселоны» Неймар.





Также в список попали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, певцы Эд Ширан и Джон Ледженд, актрисы Марго Робби и Эмма Стоун.



