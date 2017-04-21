В Атырауской области чабан расплачивался за продукты и такси чужими баранами
21 апреля 2017, 09:42
Скотовладелец вовремя хватился пропавших девяти баранов, каждого из которых он оценил в 50 тысяч тенге.
В Атырауской области чабан спутал стадо баранов с банкоматом, передает "АкЖайык".
Летом прошлого года житель села Аккистау устроился пастухом к местному скотовладельцу. Чабанил он в местности «Кошекара» в Тушыкудукском сельском округе.
Находясь на отгонном участке, мужчина по мобильному телефону у знакомого заказывал себе спиртное и продукты, а расплачивался баранами. Знакомый чабана сделал в общей сложности три ездки на пастбище, и каждый раз в качестве вознаграждения увозил оттуда по два барана. Еще одним парнокопытным чабан расплатился за водку и сигареты с другим односельчанином.
А однажды он торопился к себе на отгонный участок и по дороге поймал машину, в которой ехали двое аккистаусцев – те отвезли его на работу и за это получили от благодарного пассажира каждый по барану.
Позже скотовладелец хватился пропавших девяти баранов, каждого из которых он оценил в 50 тысяч тенге. В итоге в отношении чабана было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.188 УК РК. Суд приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы, но в соответствии с Законом «Об амнистии» он был освобожден от основного наказания. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Фото: zoo-farm.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855073-9e185221ab047ec28b122f8472f23fa9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...