В Атырауской области чабан расплачивался за продукты и такси чужими баранами

Скотовладелец вовремя хватился пропавших девяти баранов, каждого из которых он оценил в 50 тысяч тенге.

В Атырауской области чабан спутал стадо баранов с банкоматом , передает , передает "АкЖайык"





Летом прошлого года житель села Аккистау устроился пастухом к местному скотовладельцу. Чабанил он в местности «Кошекара» в Тушыкудукском сельском округе.





Находясь на отгонном участке, мужчина по мобильному телефону у знакомого заказывал себе спиртное и продукты, а расплачивался баранами. Знакомый чабана сделал в общей сложности три ездки на пастбище, и каждый раз в качестве вознаграждения увозил оттуда по два барана. Еще одним парнокопытным чабан расплатился за водку и сигареты с другим односельчанином.



А однажды он торопился к себе на отгонный участок и по дороге поймал машину, в которой ехали двое аккистаусцев – те отвезли его на работу и за это получили от благодарного пассажира каждый по барану.

Позже скотовладелец хватился пропавших девяти баранов, каждого из которых он оценил в 50 тысяч тенге. В итоге в отношении чабана было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.188 УК РК . Суд приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы, но в соответствии с Законом «Об амнистии» он был освобожден от основного наказания. Приговор ещё не вступил в законную силу.



