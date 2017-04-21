10 фактов о тренере Головкина Санчесе

Санчес родился в Тихуане (Мексика) и был самым старшим ребенком из восьми детей.

Казахстанская федерация профессионального бокса представила 10 фактов о наставнике чемпиона мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадия Головкина Абеле Санчесе.





1. Санчес родился в Тихуане (Мексика) и был самым старшим ребенком из восьми детей.





2. В 17 лет создал свою строительную фирму в США.





3. Первым крупным контрактом, который у него появился, стало строительство дома на съемочной площадке для блокбастера 1982 года «Инопланетянин» Стивена Спилберга.





4. Абель Санчес занимался таеквондо, кикбоксингом (15 боев без поражений) и боксом (3-3-0).





5. В 1987 году Абель Санчес привел мексиканца Лупе Аквино к титулу чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBС. Это был первые его воспитанник, ставший чемпионом мира.





6. У Абеля Санчеса трое детей от первого брака: дочь и два сына.





7. В начале 2000-х сам построил свой тренировочный лагерь «Big Bear».





8. За 30-летнюю карьеру тренера воспитал 20 чемпионов мира по боксу в разных весовых категориях.





9. Был признан лучшим тренером по версии известного портала Yahoo Sports и журнала Sports Illustrated.





10. В 2010 году начал тренировать Геннадия Головкина, который стал чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF.







