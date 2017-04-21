Промоутер надеется, что Бой Шуменов - Дортикос получится перенести
21 апреля 2017, 09:49
Поединок планировался на 29 апреля, однако был отменен из-за травмы глаза казахстанца.
Директор компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби прокомментировал срыв титульного боя Бейбута Шуменова с Юниером Дортикосом, сообщает Sports.kz.
Напомним, что поединок планировался на 29 апреля, однако был отменен из-за травмы глаза казахстанца.
«Очень жаль, что Шуменов травмировал глаз на тренировке, но к сожалению, такова природа бокса. Мы с нетерпением ждали, когда он проведет свою защиту титула чемпиона мира в первом тяжелом весе в бою против Дортикоса. Надеюсь, он полностью восстановится, и мы сможем перенести поединок», — сказал промоутер, чьи слова передает Fightnews.com.
Фото: sports.kz
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