Промоутер надеется, что Бой Шуменов - Дортикос получится перенести

21 апреля 2017, 09:49

Поединок планировался на 29 апреля, однако был отменен из-за травмы глаза казахстанца.

Директор компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби прокомментировал срыв титульного боя Бейбута Шуменова с Юниером Дортикосом, сообщает Sports.kz.

Напомним, что поединок планировался на 29 апреля, однако был отменен из-за травмы глаза казахстанца.

«Очень жаль, что Шуменов травмировал глаз на тренировке, но к сожалению, такова природа бокса. Мы с нетерпением ждали, когда он проведет свою защиту титула чемпиона мира в первом тяжелом весе в бою против Дортикоса. Надеюсь, он полностью восстановится, и мы сможем перенести поединок», — сказал промоутер, чьи слова передает Fightnews.com.

Фото: sports.kz

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