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Huawei поддерживает молодежь Казахстана

21 апреля 2017, 10:08

Компания Huawei открыла первую в Казахстане Академию информационных и сетевых технологий.

Авторизованная академия информационных и сетевых технологий Huawei открылась в Алматы на базе Казахстанско-Британского Технического Университета.

Научно-образовательный проект HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy) станет платформой для подготовки высококвалифицированных специалистов сферы ИКТ и телекоммуникаций. Специализированная лаборатория оснащена новейшими технологиями обучения.

Оборудование и программное обеспечение было предоставлено в рамках меморандума, подписанного между Huawei и КБТУ. Аудитория вмещает 15 слушателей. В качестве инструкторов Академии HAINA были отобраны два перспективных преподавателя КБТУ.
Программа HАINA включает в себя следующие пути сертификации: HCNA и HCNP по маршрутизации и коммутации, а также по безопасности сетей. Студентам, окончившим программу HАINA, предоставляется возможность пройти сертификацию Huawei для развития последующей карьеры в IT-отрасли.

Более 100 студентов заслушали презентацию и просмотрели видеоматериалы о деятельности Huawei в Казахстане и за рубежом, устройствах, предлагаемых компанией, процессе найма сотрудников, а также условиях стажировки в мировом IT-гиганте.

Краткая информация о Huawei: Ведущий глобальный производитель в области информационных технологий и телекоммуникаций. Huawei поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 из 50 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 из 20 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 из 10 глобальных банков. Одна треть населения планеты использует продукты и решения Huawei.



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