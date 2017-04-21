Huawei поддерживает молодежь Казахстана

Авторизованная академия информационных и сетевых технологий Huawei открылась в Алматы на базе Казахстанско-Британского Технического Университета.





Научно-образовательный проект HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy) станет платформой для подготовки высококвалифицированных специалистов сферы ИКТ и телекоммуникаций. Специализированная лаборатория оснащена новейшими технологиями обучения.





Оборудование и программное обеспечение было предоставлено в рамках меморандума, подписанного между Huawei и КБТУ. Аудитория вмещает 15 слушателей. В качестве инструкторов Академии HAINA были отобраны два перспективных преподавателя КБТУ.

Программа HАINA включает в себя следующие пути сертификации: HCNA и HCNP по маршрутизации и коммутации, а также по безопасности сетей. Студентам, окончившим программу HАINA, предоставляется возможность пройти сертификацию Huawei для развития последующей карьеры в IT-отрасли.





Более 100 студентов заслушали презентацию и просмотрели видеоматериалы о деятельности Huawei в Казахстане и за рубежом, устройствах, предлагаемых компанией, процессе найма сотрудников, а также условиях стажировки в мировом IT-гиганте.





Краткая информация о Huawei: Ведущий глобальный производитель в области информационных технологий и телекоммуникаций. Huawei поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 из 50 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 из 20 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 из 10 глобальных банков. Одна треть населения планеты использует продукты и решения Huawei.



