В автобусном парке Алматы открестились от кондуктора, вытолкавшего из автобуса инвалида
21 апреля 2017, 10:12
В парке, за которым закреплен этот маршрут, считают, что жестокий кондуктор работает в другом городе.
Видео того, как женщина выталкивает из автобуса инвалида, вчера появилось в сети и стало предметом общественного расследования, сообщает 31 Канал.
Автор публикации уверял, что это случилось в Алматы. Все происходящее, скорее всего, снял один из пассажиров. На кадрах видно, как женщина - предположительно, кондуктор - грубо вытолкала мужчину преклонных лет с костылем. Она не только выбросила его на обочину, но и несколько раз пренебрежительно толкнула. Интернет-пользователи сделали предположение, что на видео 34 автобус. Однако в парке, за которым закреплен этот маршрут, считают, что жестокий кондуктор работает в другом городе.
"Начали фотографии собирать всех кондукторов, кто работает на 34-м маршруте. Потом начали анализировать ситуацию и выяснили, что это вообще не наш автобус. То есть, если вы посмотрите внутреннюю обшивку нашего автобуса, то уплотнительная лента черного цвета, у все модели автобусов одни, и на всех моделях черная уплотнительная лента. А на этой фотографии, если увидели, идет серебристая лента", - сказал Бурджан Кулишев, директор ТОО "Green Bus Company":
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